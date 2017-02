Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtäällä yritetään napata kiinni aikavaras Pyhtään kirjaston perinteinen kirjaston iltaseikkailu liikkuu tänä vuonna ajassa. Lasten kulttuuriviikkojen ohjelmaan kuuluvassa seikkailussa mennään halki sadan vuoden ja kysellään kuka nappaa aikavarkaan. Iltaseikkailu on suunniteltu kahden juhlavuoden puitteisiin. Tänä vuonna Pyhtää täyttää 670 vuotta ja Suomi tasan sata vuotta. Seikkailu siirtyilee sinne ja tänne Suomen itsenäisyyden eri vuosikymmenillä. Aikavaras on matkannut tulevaisuudesta ja hänen tekemänsä vaihdot eri vuosikymmenien välillä aiheuttavat paljon hämmennystä aikalaisissa. Temporaalinen aikapoliisi ei ole saanut varasta kiinni ja tarvitseekin siksi lasten apua jäljitystyössä. Seikkailun suositusikä on 7-12 vuotta. Ilmoittautumiset kirjastoon puh.040 7104685. tapahtuman järjestävät Pyhtään kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimi sekä Pyhtään harrastajateatteri. Iltaseikkailu Pyhtään kirjastossa perjantaina 10.2. Lähdöt kello 19 ja 20. Lue koko uutinen:

