Kymen Sanomat: Kotkaan rakennettavasta korkekoulun kampuksesta tehdään investointipäätös syksyllä — haaveena on nykyaikainen hybridirakentaminen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) hallitus tekee investointipäätöksen uudesta kampuksestaan tänä syksynä. — Me odotamme ensin, minkälainen Kymenlaakson omasta sote-ratkaisusta tulee. Se kertoo meille muun muassa sen, mitä koulutusta Kotkassa on tulevaisuudessa tarpeellista antaa ja mitkä ovat opiskelijamäärät kaupungissa. Emme voi toimia niin, että teemme ensin rakennuksen ja mietimme sitten, mitä sinne laittaisimme, toteaa Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko. Xamkin rehtorin Heikki Saastamoisen mukaan Metsolan kampus on käyttöikänsä päässä ja peruskorjauksen tarve on niin suuri, että on tarkoituksenmukaisempaa rakentaa uusi kampus lähelle muita ihmisiä ja palveluja. — Meillä on Kotkansaarella neljä hyvää paikkavaihtoehtoa kampukselle ja voisimme rakentaa sen mille tahansa niistä. Tärkeää on saada opiskelijat lähemmäs palveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Rakennusvuotta miehet eivät vielä tiedä, mutta Koivikko kertoo, että niin sanottuna työvuosilukuna on pidetty vuotta 2022. — Kampuksesta ei tule vanhakantaista laatikkoa, vaan meitä kiinnostaa myös hybridirakentaminen. Kampuksen kanssa samassa yhteydessä voisi olla vaikka ulosvuokrattavaa liiketilaa, liikuntayrittäjiä tai kovan rahan asuntoja, visioi Koivikko. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/08/Kotkaan%20rakennettavasta%20korkekoulun%20kampuksesta%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20investointip%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20syksyll%C3%A4%20%E2%80%94%20haaveena%20on%20nykyaikainen%20hybridirakentaminen/2017321881549/4