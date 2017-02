Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka, Cursor ja Xamk tiivistävät yhteistyötään — tavoitteena on lisätä vetovoimaa ja osaamista Kotkan alueella Kotkan kaupunki, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) ja kehitysyhtiö Cursor solmivat tänään sopimuksen, joka kehittää elinkeino-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä Kotkassa. Osapuolten tavoitteena on kehittää digitalisaatioon ja startup-toimintaan liittyvää tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristöä Kotkassa. — Haluamme parantaa alueen vetovoimaa ja ilmapiiriä ja palauttaa uskon tekemiseen ja toivomme sen synnyttävän alueelle positiivisen kierteen, kertoo Cursorin toimitusjohtaja Mika Perttunen. Yhteistyö luo pohjaa Kotkaan sijoittuvalle Xamkin uudelle korkeakoulukampukselle ja sitä vahvistavien toimintojen kehittämiselle. Ryhmittymän aikoo muun muassa synnyttää kansallisesti merkittävän startup-keskittymän Datariinaan. — Haluamme luoda hyvän toimintaympäristön startup-yrityksille ja tarjota uusille yrittäjille palveluja, joita he eivät saa muualta, toteaa Perttunen. Tulostavoitteisiin kuuluu myös digitalisaatioon liittyvä yhteistyö maakunnassa, sen järjestäminen sekä koulutustarpeisiin vastaaminen. — Digitalisaatio muuttaa kaiken. Meidän on hyödynnettävä sen tarjoamat mahdollisuudet yritysten ja kuntien palvelujen uudistamisessa, toteaa kansainvälisten asiain päällikkö Petri Tolmunen Cursorista. Tavoite on saada aikaan myös uusia yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, joista yli puolet olisi kansainvälisesti rahoitettuja. Kotkan kaupunginhallitus päätti sitoutumisesta yhteistyöhön kokouksessaan 19. joulukuuta. Kotka ja Cursor rahoittavat Xamkin TKI-toiminnan digitalisaatioon liittyvien tutkimuspäälliköiden palkkakustannuksia tänä vuonna yhteensä 100 000 eurolla, molemmat 50 000 eurolla. Xamk puolestaan rahoittaa Kotkassa järjestettävää *ship – The Startup Festival -tapahtumaa 30 000 eurolla vuodessa. Xamk voi rahoittaa myös muuta startup-ympäristöön liittyvää yhteistyötä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/08/Kotka%2C%20Cursor%20ja%20Xamk%20tiivist%C3%A4v%C3%A4t%20yhteisty%C3%B6t%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%94%20tavoitteena%20on%20lis%C3%A4t%C3%A4%20vetovoimaa%20ja%20osaamista%20Kotkan%20alueella/2017321881381/4