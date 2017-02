Uutinen

Kymen Sanomat: Kantasatama on toistaiseksi maksanut lähinnä työaikaa Kotkan Kantasatama-hankkeeseen on kulunut neljässä vuodessa noin 400 000 euroa kaupungin rahoja. Niistäkin suurin osa on henkilöstölle maksettua palkkaa, joka olisi mennyt muutenkin. Eniten työaikaa vei Kantasataman asemakaavan ja siihen liittyvien selvitysten tekeminen. Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen pitää kulunutta summaa varsin maltillisena. Hän huomauttaa, että hankekehittäjä on laittanut Kantasataman edistämiseen jo miljoonia. Kantasatama-hanke etenee toistaiseksi aikataulussaan. Kotkan kaupungin ja kehitysyhtiön välisen maankäyttösopimuksen mukaan outletin ensimmäisen vaiheen rakentaminen pitäisi alkaa tänä vuonna. Sopimuksessa takaraja oli vuoden 2016 lopussa, mutta asemakaavasta tehdyn valituksen vuoksi se on siirtynyt noin kahdeksalla kuukaudella eteenpäin. Lue koko uutinen:

