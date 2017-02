Uutinen

Kymen Sanomat: Joni Kanerva sai tallisopimuksen Ranskaan Kotkalaispyöräilijä Joni Kanerva on tehnyt tallisopimuksen ranskalaisen Club Cycliste Villeneuve Saint Germain Soissons Aisnen (CCVSA) kanssa. 21-vuotiaan Kanervan uusi tiimi kilpailee Ranskan ylimmässä amatöörisarjassa ja pitää kotipaikkanaan Soissons'n pikkukaupunkia sata kilometriä Pariisista koilliseen. — Tämä on hyvä paikka kokeilla mihin rahkeet riittävät. Taso on ihan älyttömän kova, Kanerva sanoo. Entinen Kymin Koskepoikien hiihtäjä tähtää pyöräilyssä ammattilaiseksi. Sopimus kovassa amatööritallissa ei vielä takaa mitään, mutta se parantaa näkyvyyttä uusia kykyjä etsivien ammattilaistallien suuntaan. — Tätä sarjaa seurataan paljon, ja tästä samasta joukkueesta on noussut ajajia korkeimmalle Pro Tour -tasolle asti. Kanerva voitti viime vuonna maantieajon 23-vuotiaiden Suomen mestaruuden. Hän edustaa kotimaassa Porvoon Akillesta.

