Kymen Sanomat: Vaeltaja voi löytää hienot reitit Pohjois-Skandinaviasta Tietokirjailija Harri Ahonen esittelee Pohjois-Skandinavian vaellusreittejä sanoin ja kuvin Kotkan pääkirjastossa torstaina. Ahonen on perehtynyt maisemiltaan mahtavien seutujen ja vaellusreittien lisäksi alueiden kulttuuriin ja tapoihin, joten hän tuntee aiheensa laajasti. Luento käsittelee Pohjois-Skandinavian luontoa, matkustamista, vaellustupaverkostoa ja luonnonsuojelualueita. Kirjailija on itse vaelluksillaan ottanut kymmeniä valokuvia, jotka hän luennollaan näyttää. — Vaellusreittejä on niin Norjan, Ruotsin kuin Suomenkin alueilla. Tupaverkostosta voi sanoa sen, en että se on erittäin hyvin suunniteltu. Tupien avulla voi valita hyvin monesta reittivaihtoehdosta. Lisäksi matkustamisen kannalta on mahdollista käyttää julkista liikennettä, kun liikkuu vaikkapa Ruotsissa ja Norjassa. Jos jättää esimerkiksi Ruotsissa Abiskoon autonsa ja jatkaa sieltä junalla Norjan Katteratiin, kannattaa palata autolleen kävellen. ja monia muitakin vaellusmahdollisuuksia löytyy, kehuu Ahonen. Hänen mukaansa yksittäiset vaeltajat ovat toki löytäneet ainutlaatuiset erämaat. Laajemmassa mittavakaavassa on kuitenkin ollut tarjolla vähemmän julkista tietoa. Kolme vuotta sitten Ahoselta ilmestyi kattava perusteos alueen vaellusreiteistä. Se on kerännyt kiitosta lukijoilta sekä kriitikoilta. Kirja julkaistaan tänä keväänä Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Hollannissa. — Varsinkin Pohjois-Kalotissa liikkuessa ei välttämättä tiedä, onko Suomessa, Ruotsissa vai Norjassa. Siellä on aina kuljettu pitkin ja poikin, sillä rajat ovat muodostaneet vain viitekehyksen. Vapaa liikkumisen periaate toteutuu hienosti, sanoo noin 15 vuotta sitten vaellusharrastuksensa aloittanut Ahonen. Veikko Mäenpää Tietokirjailija Harri Ahonen Kotkan pääkirjaston auditoriossa torstaina 9.2. kello 17.30 Lue koko uutinen:

