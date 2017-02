Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi stand up -klubi tuo huumoria sporttibaariin Kotkassa Kotkassa Players Sports Barissa avautuu uusi stand up -klubi perjantaina. Klubin tuottajina toimivat joensuulaiset lavakoomikot Janne Hyttinen ja Albert Kajava. Miksi joensuulaiset hauskuuttajat perustivat komediaklubin Kotkaan, Janne Hyttinen? — Olin viime syksynä esiintymässä Kotkassa, jolloin tapasin Players Sports Barin ravintolapäällikön Teemu Hankasen. Hän kertoi, että Kotkan kulttuuritarjonnassa on stand up -klubin mentävä aukko. Olin jo pitkään miettinyt oman klubin perustamista, joten päätimme lyödä kätemme yhteen. — Pyysin vielä mukaan ystävääni Albert Kajavaa, jolla on kotkalaiset sukujuuret. Kaupunki on hänelle jo entuudestaan tuttu. Itse olen lähtöisin Imatralta, joten minäkin olen vieraillut Kotkassa useasti. Klubin nimi on Naurusaari. Mitä se tarkoittaa? — Valitsimme nimen, joka yhdistäisi kaikkia kotkalaisia. Yhteisöllisyyden lisäksi halusimme nimellä tuoda esille Kotkan sijainnin rannikolla. Mielestäni Kotkan on hirveän eksoottinen paikka. On ihan eri asia esiintyä siellä meren äärellä kuin täällä Joensuussa. Miten usein tapahtuma järjestetään? — Ajatuksenamme on järjestää yhteensä neljä klubia vuodessa, kaksi kevätkaudella ja kaksi syksyllä. Jos kysyntää on, voimme pitää niitä useamminkin. Perjantaina 10. helmikuuta pidettävän ensimmäisen klubin pääesiintyjä on Anitta Ahonen. Myös minä nousen lavalle perjantaina. Seuraava ilta järjestetään 31. maaliskuuta. Sen tähtenä on Heikki Vilja. Stand up -klubi Naurusaari Players Sports Barissa Kotkassa perjantaina 10. helmikuuta kello 21. Lue koko uutinen:

