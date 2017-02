Uutinen

Kymen Sanomat: Terveydenhuolto herätti keskustelua: "Eivät kansalaiset voi odottaa lääkäripalveluita soten toteutumiseen saakka" Kymen Sanomien verkkosivuilla julkaistu kysely sote-uudistuksesta ja vertailu julkisen sekä yksityisen terveydenhuollon välillä aiheutti paljon keskustelua. Myös Kotkansaaren terveysasemaa käsitellyt artikkeli herätti vilkasta ajatustenvaihtoa. Julkinen terveydenhuolto sai osakseen melkoisen arvosteluvyöryn. Suuri osa vastanneista piti nykyistä systeemiä toimimattomana ja moni valitsee mieluummin yksityislääkärin. — Yksityisellä voit valita otatko ajan sille konitohtorille joka ei osaa mitään vain sille paremmalle joka kuuntelee ja hoitaa. — Terveyskeskuksiin ei ole enää vuosikausiin voinut/uskaltanut viedä ainakaan pieniä lapsia jos ovat sairaana. Yksityisellä on asiat hoituneet nopeasti ja ammattitaidolla. Säästösyistä tapahtunut Kotkan kaupungin työterveyspalvelujen heikentäminen herätti myös närää. — Eivät kansalaiset voi odottaa lääkäripalveluita soten toteutumiseen saakka. Asiakasmäärät tulevat lisääntymään huomattavasti jo tämän vuoden aikana, kun työterveyspalveluita on heikennetty ja kaikki ohjataan terveyskeskuksiin. Ulkomaalaistaustaisia lääkäreitä arvosteltiin sekä kielimuurin että kulttuurierojen vuoksi. — Ei sen väliä oo onko yksityinen vaiko kunnallinen on kunhan se lääkäri puhuu suomea eikä tarvii tulkkia. — Varsinkin näiden "vieraskielisten" lääkärien vastaanotolla kyllä tuntuu että ymmärrys ei ole molemminpuolista. Toisaalta tyytyväisiä julkisen puolen asiakkaita löytyi myös. — Terveyskeskuksessa asioin jatkossakin. Olen saanut aina hyvän ja ystävällisen avun - joka lisäksi vaikuttaa sydämelliseltä. Haminalaiset vastaajat kehuivat erityisesti terveyskeskuspalveluitaan. — Haminan terveyskeskuksessa ollaan saatu joka kerta lääkäri parissa minuutissa. Julkisen puolen resurssipula sai osakseen ymmärrystä ja parannusehdotuksia. — Yhteiskunnan kouluttamille lääkäreille työskentelyvelvoite kunnalliseen terveyden hoitoon. — Jos julkiselle terveydenhuollolle tarjottaisiin riittävät resurssit, ei valinnanvapautta perusterveydenhuollossa tarvittaisi. Sote-uudistus sai vastaajilta täystyrmäyksen, eivätkä yksityistämisen seuraukset miellyttäneet. — Terveydenhuoltoon käytettyjä verorahoja ei voida päästää valumaan voittoina ulkomaille, vaan kaikki rahat on käytettävä julkisessa terveydenhuollossa. — Laatu ei voi olla valinnanvapauslailla säädetty markkinoista riippuva. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/07/Terveydenhuolto%20her%C3%A4tti%20keskustelua%3A%20%22Eiv%C3%A4t%20kansalaiset%20voi%20odottaa%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4ripalveluita%20soten%20toteutumiseen%20saakka%22/2017321876859/4