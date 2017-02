Uutinen

Kymen Sanomat: Purjejolla Lili lähtee Kotkasta hurmaamaan Venemessujen puuveneosastolle Kotkasta lähtee perinteisille Venemessuille Helsinkiin sirolinjainen venekaunotar. Se on Myllykoskella asuvan Jari Vanhatalon veistämä puinen purjejolla, joka valmistui viime kesänä. Vanhatalo kohtasi vuosi sitten messuilla henkilön, joka sanoi haluavansa veneen. Kuin karkki eikä mitään muovista, kuuluivat vaatimukset. Neuvotteluissa vaihtoehdoista valikoitui Columbia Dinghy, jonka legendaarinen amerikkalainen N.G. Herreshoff suunnitteli vuonna 1905. Venettä hellin ilmein silmäilevä Vanhatalo sanoo, että tämä jolla on tunnettu lastinkantokyvystään ja monista mainioista ominaisuuksistaan. Sen valmistamisessa on käytetty viittä eri puulajia. Runko on mahonkia, köli, tievit ja lattiarallit ovat tammea, kaaret ja pituusjäykisteet saarnia, penkit amerikanpähkinäpuuta, masto ja puomi oregoninmäntyä. Kylkien niitit ovat kuparia ja helat kiillotettua pronssia. Ainoastaan yhdessä materiaaliasiassa on hieman tingitty. Nostoköli lukitaan yläasentoonsa kuminauhan avulla silloin, kun purjehditaan myötätuulessa. — Kuminauhaa kun ei saa puusta, naurahtaa Vanhatalo. Lilin pituus on noin 3,7 metriä, leveys reilut 1,2 metriä ja painoa sillä on vähän vajaat sata kiloa. Veneen siirtelyä varten Vanhatalo on tehnyt saarnipuisen rantatrailerin, jota myös voi luonnehtia siroksi. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/07/Purjejolla%20Lili%20l%C3%A4htee%20Kotkasta%20hurmaamaan%20Venemessujen%20puuveneosastolle/2017321854449/4