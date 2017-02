Uutinen

Kymen Sanomat: Osuuskunta rakentaa valokuituverkon kolmelle kylälle Haminassa Tietoliikenneyhteyksiä Haminan maaseudulla aiotaan parantaa valokuituverkkoa rakentamalla. Kymijoen Kyläkuitu -osuuskunta on toteuttamassa valokuituverkon Metsäkylän, Kannusjärven ja Kitulan alueille. Alustavan arvion mukaan verkon rakentamisen kustannuksen ovat 990 000 euroa, josta tukikelpoinen osuus on 780 000 euroa. Haminan kaupunginhallitus päätti maanantaina lähteä mukaan kuituverkkohankkeeseen 78 000 eurolla edellyttäen, että ELY-keskus osallistuu tukikelpoisiin kustannuksiin 60 prosentin eli vajaalla 470 000 euron osuudella. Kaupunginhallituksen perustelujen mukaan maaseutualueiden elinvoimaisena pitämisen kannalta valokuituverkon rakentaminen on tarpeen ja myös kaupungin strategian mukaista. Suunnitellun valokuituverkon alueella on potentiaalisten asiakkaiden määräksi arvioitu yhteensä 392 vakituista taloutta ja lisäksi 473 vapaa-ajantaloutta. Liittyjien määräksi on hankeaikana arvioitu 235 kotitaloutta, 47 vapaa-ajantaloutta ja 20 yritystä ja julkista toimipistettä. Kuituverkon käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2019 marraskuun loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/07/Osuuskunta%20rakentaa%20valokuituverkon%20kolmelle%20kyl%C3%A4lle%20Haminassa/2017321874942/4