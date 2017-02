Uutinen

Kymen Sanomat: Mediataitaja-tunnustuspalkinto Kolahtaako? -elokuvatapahtumalle Mediataitaja 2017 -tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin Kolahtaako? -elokuvatapahtuma. Kolahtaako? -elokuvaviikko on monivuotinen kotkalainen tapahtuma, jossa esitetään valittuja elokuvia tietystä teemasta. Tapahtumaan kuuluvat kommentaattorivieraat, jotka virittävät keskustelua elokuvan aiheesta näytöksen jälkeen. — Elokuvaviikolla toteutuu mediakasvatuksellinen tavoite: elokuvan sisältöjä pohditaan, arvotetaan ja peilataan omaan elämään. Lisäksi tapahtuman lippujen hinnassa on otettu huomioon, että se on alueen asukkaiden hyvin saavutettavissa, palkinnon perusteluissa todetaan. Nykyisin elokuvatapahtuman järjestävät Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja Kotkan kulttuuriasiainkeskus yhteistyössä Kotkan Leffat Oy:n kanssa. Tunnustus annetaan yhteisesti kaikille nykyisille tapahtuman järjestäjille sekä aiempina vuosina tapahtuman järjestämisessä mukana olleille. Tunnustus jaettiin Mediataitoviikolla Kotkan pääkirjastossa tiistaina. Palkinnon myöntävät Etelä-Kymenlaakson kirjastot. Lue koko uutinen:

