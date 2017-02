Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisyrityksen Soiva valmis maailmanvalloitukseen Kotkalaisyritys Soiva Design Oy on saanut valmiiksi ensimmäisen tuotteensa, jossa luksus-design yhdistyy huipputason äänentoistoon. Yrityksen perustaja Robert Andersson kertoo, että rahoituksen loppukuvioiden selvittyä on Karhulan teollisuuspuistossa mahdollisuus aloittaa sarjatuotanto tänä keväänä. Soiva 02 on elektrostaattinen hybridikaiutin. Pakettiin kuuluvat kaiuttimien lisäksi esivahvistin, digitaalinen signaaliprosessori, päätevahvistin, tarkkuusmittausmikrofoni ja ohjelmisto. Kaiuttimet ovat koteloimattomat. Järjestelmä on suunniteltu minimoimaan huoneen haitallinen vaikutus ääneen. Siksi jokainen kaiutin kalibroidaan erikseen huonekohtaisesti käyttöön otettaessa. — Laitteisto on tarkoitettu kotikäyttöön ja koska sen hintaluokka on noin 30 000 euroa, panostus on vientimarkkinoinnissa. Yksi myyntisopimus Venäjälle on jo tehty ja markkinoita avataan myös Dubaissa, Sveitsissä, Ranskassa ja Kiinassa. Tämä on lippulaivatuotteemme, jolla näytetään maailmalle, mitä Kotkassa osataan. Rakennamme omaa brändiämme, sanoo Andersson. Anderssonin mukaan edullisempiakin äänentoistolaitteita saatetaan myöhemmin suunnitella. Vuonna 2013 perustetussa yrityksessä on nykyisellään mukana 28 osakasta. Lue koko uutinen:

