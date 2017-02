Uutinen

Kymen Sanomat: Keltakallion uuteen autohalliin mahtuu pari sataa vaihtoautoa Porvoolainen Autotalo Järvi laajensi toimintaansa avaamalla uuden toimipisteen Kotkaan. Uusi liike avattiin tällä viikolla Keltakallion alueelle Naulakadulle. Autotalo Järvi on perustettu vuonna 2011 ja se tavoittelee Porvoon ja Kotkan toimipisteissään noin 1 700 uuden ja vaihtoauton myyntiä, joka tarkoittaa noin 22 miljoonan euron liikevaihtoa. – Kotkassa keskitytään pääasiassa vaihtoautokauppaan, mutta meiltä on saatavissa myös Porvoon toimipisteessä myytäviä uusia autoja, kertoo Kotkan toimipisteestä vastaava automyyjä Markku Mitikka. Kotkan uudessa liikkeessä on 3 000 neliömetriä sisätilaa. Aiemmin puutavaraliikkeen käytössä olleeseen myyntihalliin saadaan esille yhteensä jopa 200 ajoneuvoa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/07/Keltakallion%20uuteen%20autohalliin%20mahtuu%20pari%20sataa%20vaihtoautoa%20/2017321879786/4