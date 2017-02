Uutinen

Kymen Sanomat: OTKES: Haminan tuulivoimalapalo nosti esiin tarpeen sammutusjärjestelmistä Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) ei käynnistä tutkintaa Haminan tuulivoimalapalosta. Onnettomuustutkintakeskus haluaa kuitenkin ottaa esille huolen tuulivoimaloiden turvallisuudesta. OTKES toteaa, että sammutusjärjestelmät ja selkeät varoetäisyydet olisivat tarpeen tuulivoimaloissa. Haminassa tulipalo syttyi korkealla voimalan konehuoneessa. Palon sammuttaminen pelastuslaitoksen menetelmillä oli käytännössä mahdotonta. Kiinteitä sammutusjärjestelmiä ei ollut. Tuulivoimalan läheisyydessä on teollisuutta ja palavien nesteiden säiliöitä. OTKES:n mukaan aiemmissa onnettomuuksissa merkittävä ongelma on ollut suurien lapojen irtoaminen ja lentäminen satojen metrien päähän voimalasta. Vuonna 2014 tuulivoimala alkoi pyöriä liian nopeasti Porin Reposaaressa. Lapojen kappaleita lensi maantielle, joka oli ehditty sulkea. Tulipaloja puolestaan on tapahtunut ainakin Uudessakaupungissa vuonna 2004 ja Virossa vuonna 2015. Lehtitietojen mukaan Virossa lensi palavaa materiaalia 400 metrin päähän. Haminassa tuulivoimala saatiin tiettyjen vaikeuksien jälkeen pysäytettyä, jonka ansiosta lapoja putosi maahan vasta myöhemmin palon jo sammuttua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/06/OTKES%3A%20Haminan%20tuulivoimalapalo%20nosti%20esiin%20tarpeen%20sammutusj%C3%A4rjestelmist%C3%A4/2017321873847/4