Uutinen

Kymen Sanomat: Näyttelyn järjestäminen voi tulla taiteilijalle tyyriiksi Taidenäyttelyiden taloudellisen riskin kantaa Suomessa useimmiten taiteilija, joka sekä valmistaa teokset että maksaa niiden esittelystä syntyvät kulut. Näin sanoo Taidemaalariliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Jokitalo. Hänen mukaansa muualla Euroopassa käytäntö on toisenlainen. — Muualla Euroopassa on varsin yleistä, että yksityinen galleria tarjoaa taiteilijalle näyttelytilan ilmaiseksi. Myyntiprovisio puolestaan saattaa olla jopa 50 prosenttia, Jokitalo sanoo. Hänen mukaansa suomalainen käytäntö johtuu maan pienistä taidemarkkinoista. Ostajia on paljon niukemmin kuin muualla Euroopassa. — Jos yritykset saisivat verovähennystä taideostoista, se saattaisi lisätä myyntiä. Tämä taas voisi vähentää painetta galleriavuokrista saataville tuloille. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/06/N%C3%A4yttelyn%20j%C3%A4rjest%C3%A4minen%20voi%20tulla%20taiteilijalle%20tyyriiksi/2017321866976/4