Uutinen

Kymen Sanomat: Lex Lindström kiinnostaa Haminan ja Kotkan seudulla — suurin osa lain piiriin kuuluvista on miehiä Vuoden vaihteessa pitkäaikaistyöttömien eläköitymiseen helpotuksia tuoneen Lex Lindströmin piiriin kuuluvia 60 vuotta täyttäneitä pitkäaikaistyöttömiä arvioidaan Suomessa olevan tänä vuonna noin 5 300. Laki koskee 1. tammikuuta 2016 tai sitä aiemmin 60 vuotta täyttäneitä, yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta työttöminä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Päivämäärä on siis takautuva. Kaakkois-Suomen te-keskuksen palveluesimies Jaana Vainikka arvioi Kotkan ja Haminan seudulta lain piiriin kuuluvia työttömiä löytyvän noin 130. — Varmaa määrää emme voi vielä tietää, sillä meillä ei ole vielä lainsäädäntöä tältä osin käytettävissämme. Vainikka arvioi suurimman osan lain piiriin kuuluvista olevan miehiä. — Tällä alueella työttömyys on koskettanut kaikkein eniten miehiä. Asiakkaat ovat olleet Vainikan mukaan valveutuneita ja he ovat tutkineet lain vaikutuksia omalta osaltaan. — Kyllä uudesta eläketuesta on kyselty kovasti ja useat asiakkaat ovat kertoneet kuuluvansa lain piiriin ja tulevat hakemaan tukea, kertoo Vainikka. Virastoissa ei Vainikan mukaan voida vielä kommentoida asiaa kenenkään osalta. — Emme halua antaa kenellekään vielä kuvaa siitä, kuuluuko hän lain piiriin vai ei, koska emme ole vielä saaneet tarkkoja kriteerejä käytettäviksemme. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/06/Lex%20Lindstr%C3%B6m%20kiinnostaa%20Haminan%20ja%20Kotkan%20seudulla%20%E2%80%94%E2%80%89%20suurin%20osa%20lain%20piiriin%20kuuluvista%20on%20miehi%C3%A4/2017321859933/4