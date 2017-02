Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa suolaa kylvetään teille enemmän kuin Kouvolassa Runsas teiden ja katujen suolaus Kotkan kaupungin alueella nostaa ärtymystä joka talvi ainakin osassa autoilijoita ja joskus muitakin liikkujia. Suolausta vastustavien mielestä liukkauden torjuntaan pitäisi käyttää muita menetelmiä, esimerkiksi sepelin levitystä. Katumestari Lasse Lindroos, suolataanko liikenneväyliä Kotkassa liikaa? — Tähän on aina monta näkökantaa. Mutta me täällä Kotkassa olemme pyrkineet suolaamaan sopivasti. Miksi esimerkiksi torstaiaamuna autot lähtivät liikkeelle? — Koska tihkutti vettä, joka jäätyi kiinni katujen ja teiden pintaan. Vaaratilanteiden ehkäisemiseksi autot pantiin liikkeelle muun muassa Kotkansaarella, Karhuvuoressa ja Karhulan alueella. Eikö mitään mutta keinoa ole? — No tietysti sepelillä, mutta isommilla teillä sepeli ei kauan pysy, kun se lentää liikenteen takia pois. Sitä pitäisi levittää useammin. Pyöräteillä ja asuntokaduilla sepelihiekotus toki toimii. Kumpi on kalliimpaa, suolaus vai hiekotus? — Riippuu kohteesta. En osaa sanoa aivan neliön päälle. Rahaa on kuitenkin mennyt tänä talvenakin molempiin. Onko viime vuosina Kotkassa lisätty suolauksen määrää? — Ehkä vähän on. Kadut pyritään pitämään siinä kunnossa, että siellä on hyvä ajella. Rannikkoseutu lienee haastavaa liukkauden torjunnassa? — On ja suolauksella saadaan aikaan pitempiaikainen vaikutus liukkaudentorjuntaan. Suolausta jatketaan, koska päättäjiltä ei ole saatu muunlaistakaan ohjetta. Se tiedetään, että tästä asiasta on ihmisillä monenlaisia mielipiteitä. Käytetäänkö Kouvolassa suolaa liukkaudentorjuntaan, kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula? — Meillä sitä ei katuverkon hoitoon periaatteessa käytetä muutoin kuin poikkeustapauksissa. Niitä on harvoin. Tänä talvena on suolattu muutamia isompia liikenneympyröitä. Millä perusteella suolaa vältetään? — Ympäristöasiat ovat meidän ohjeissamme tärkeimmät, muun muassa pohjavesien suojeleminen. Ja kun torjunta saadaan hoidettua muutenkin, niin suolaa ja loskaa ei kulkeudu kiinteistöihin. Me pärjäämme talviaikaan sepelin levityksellä ja pintojen karhennuksella. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/06/Kotkassa%20suolaa%20kylvet%C3%A4%C3%A4n%20teille%20enemm%C3%A4n%20kuin%20Kouvolassa/2017321861121/4