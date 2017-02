Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Kantasatamaan on tehty uusia vuokrasopimuksia Kotkan Kantasatama-hankkeen kehitysyhtiö on julkistanut lisää outlet-keskukseen tulevien vuokralaisten nimiä. Viimeksi vuokrasopimuksen ovat tehneet italialaisista muotiliikkeistä ainakin kenkiä myyvä Loriblu, naisten muotitalot Basile ja Marville sekä muun muassa näyttäviä päiväpeittoja myyvä Caleffi. Aikaisemmin on jo kerrottu, että Genny, John Ashfield, Baldinini, Cavalli, Missoni, Luxury Zone ja Versace Jeans ovat perustamassa myymälänsä Kotkaan. Myös sisilialainen ravintola on tehnyt sopimuksen tulostaan Kantasatamaan. Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:tä vetävän Cameron Sawyerin mukaan yhtiö neuvottelee parhaillaan lukuisten muidenkin toimijoiden tulosta Kotkaan, muun muassa Hugo Bossin ja Leviksen. | Eija Anttila Lue koko uutinen:

