Kymen Sanomat: Kiinalaisille räätälöidään ostomatkapaketteja Kotkaan Italialainen DEA vuokraa Kantasatamasta alueen outlet-keskuksen ensimmäistä vaihetta varten. DEA on tehnyt edelleen lukuisten italialaisten muotiliikkeiden kanssa sopimuksen myymälän perustamisesta Kotkaan. Tällä hetkellä vuokrasopimuksia on tehty kymmenkunta muotitaloa. Kantasataman outlet ei tähtää niinkään määrään kuin laatuun ja sisältöön. Outletin ensimmäinen vaihe on laajuudeltaan 15 500 neliötä, jota pidetään keskikokoisena outlet-keskuksena Euroopan mittakaavassa. Kotkan Kantasataman Kehitys Oy:n vetäjän Cameron Sawyerin mukaan Kantasatamasta tulee Suomen johtava outlet-keskus, jossa on vahvoja italialaisia muodin huippubrändejä järkevän etäisyyden päässä. Italialaiset huippubrändit houkuttelevat Sawyerin mukaan myös ulkomaisia risteilyvieraita, joita alkaa saapua Kotkaan. Ensimmäisten jättiristeilijöiden houkuttimeksi outlet-keskus ei ehdi, sillä jo ensi kesänä Kotkaan saapuu suuri risteilijä kaksi kertaa viikon välein ja viipyy kaupungissa päivän. Risteilijä kiinnittyy todennäköisesti Mussalon satamaan ja tuo kerralla Kotkaan kolme tuhatta ulkomaista vierasta. Risteilyt saapuvat Kotkaan meripäiväviikon maanantaina ja Meripäivien jälkeisen viikon maanantaina. — Myös venäläiset ja kiinalaiset vierailijat ovat erittäin kiinnostuneita italialaisesta muodista, sekä yksin matkustavat että ryhmät, joita on tarkoitus tuoda busseilla Helsinki-Vantaan lentokentältä ja Pietarista suoraa laivalinjaa pitkin, toteaa Sawyer. Hänen mukaansa hankekehittäjät neuvottelevat parhaillaan lukuisien kiinalaisten matkatoimistojen kanssa Kotkaan suuntautuvien ostosmatkapakettien rakentamisesta kiinalaisille. Kiinalaiset vierailut Suomessa lisääntyvät jatkuvasti. Cameron Sawyer ei toistaiseksi ole tiedottanut siitä, milloin rakentaminen alkaa tai milloin outlet-keskus avataan. Lue koko uutinen:

