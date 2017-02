Uutinen

Kymen Sanomat: Haminalle esitetään uutta paloasemaa Haminan tulee rakentaa uusi paloasema ja sen paras sijoitusvaihtoehto on Satamantien, Syväsatamantien ja Poitzintien välinen tontti. Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja Haminan kaupungin edustajista koostuneen työryhmän laatiman tarveselvityksen mukaan Haminan nykyinen paloasema Summassa on monella tapaa kehno. Aseman sijainti kaupunkikeskuksen, sataman, uusien moottoritielinjausten ja pelastustoimen toimintavalmiuden kannalta on osittain huono. Lisäksi paloasemaa ovat vuosia vaivanneet sisäilmaongelmat, joista ei korjaustoimenpiteistä huolimatta ole päästy eroon. Haminan kaupunki rakennuttaa paloaseman ja sen veroton tavoitehinta-arvio on 3,2 miljoonaa euroa. Arvio ei sisällä irtaimistohankintoja eikä tonttikustannuksia. Paloasemaa varten on mahdollisuus saada palosuojelurahaston avustusta. Paloaseman valmistuttua kaupunki vuokraa sen Kymenlaakson pelastuslaitokselle. Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee Haminan palolaitoksen tarveselvityksen ensi keskiviikkona, jonka jälkeen se lähetetään Haminan kaupungin luottamuselinten käsittelyyn. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/06/Haminalle%20esitet%C3%A4%C3%A4n%20uutta%20paloasemaa/2017321874863/4