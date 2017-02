Uutinen

Kymen Sanomat: Fingerporia julkaistu kymmenen vuotta — Pertti Jarla esittelee temppuilevan autonsa Pertti Jarlan piirtämää Fingerpori-sarjakuvaa on julkaistu jo kymmenen vuotta. Nastolan Uusikylästä kotoisin oleva piirtäjä sijoittaa strippiensä tapahtumat jokseenkin jämähtäneeseen ja jopa säälittävään paikkaan, jonka asukkaat ovat itse itsensä pahimpia esteitä. Sarjakuvan käyttövoimana on nolous, vähän niin kuin nastolalaisilla. — Kohdatessa nastolalaisilla on tapana alkaa puhua, mitä kaikkea noloa kotiseudulla on tapahtunut. Siis ihan hyvässä mielessä puhua, sillä kyse ei ole inhoamisesta vaan humoristisesta suhtautumisesta siihen, miten kurjaa touhu välillä on, Jarla kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa. Vaatimattoman oloisen Jarlan autokin on vähän nolo — vuoden 1975 Renault, jota saa jatkuvasti rassata ja joka saattaa jättää tielle pakkasessa. Auton ongelmien ratkaisu tuottaa tyydytystä, mutta ei ole kivaa. Lue Fingerporeja täältä. Lue koko uutinen:

