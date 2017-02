Uutinen

Kymen Sanomat: Ex-kirkkoherra SDP:n ehdokkaaksi Kotkassa Lakkautetun Langinkosken seurakunnan kirkkoherran Jukka Lopperi, 62, joka työskentelee nykyisin Kotkan-Kymin seurakunnan kappalaisena on nimetty SDP:n kunnallisvaaliehdokkaaksi Kotkassa. Myös toinen johtava seurakuntavirkamies Jorma Korpela, 64, joka työskenteli Kotkan-Kymin seurakuntayhtymän hallintojohtajana, on SDP:n ehdokkaana.SDP täydensi maanantaina ehdokaslistaansa 18 ehdokkaalla. Puolueella on Kotkassa nyt 58 ehdokasta.Uudet ehdokkaat ovat Stevecon ahtaajien pääluottamusmies Jarkko Arpula,46, muurari Markku Hynninen ,72,eläkeläinen Allan Jaakkola, 65, varatuomari Raimo Kurkki, 71, erikoistutkija Olli Lehtonen (sit.), 35, LKV Mirjami Mustonen (sit.), 71, tietoliikenneasentaja Kimmo Nironen, 61, koulunkäynnin ohjaaja Tuija Pajala-Kauranen, 41, sosiologian dosentti Juhani Pekkola, 64, liiketalouden opiskelija Roosa Savolainen ,18, teknikko eläkeläinen Seppo Simola, 64, muusikko Jari Sundelin, 60, sairaanhoitaja Minna Suomi ,49, Susan Sutela, 47,luokanopettaja Eija Torvinen (sit.), 57, eläkeläinen Pekka Virtanen, 64. Lue koko uutinen:

