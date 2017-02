Uutinen

Kymen Sanomat: Aleksi Leppä neljättä kertaa Haminan paras urheilija — katso kaikki palkitut! Haminan kaupunki nimesi ampuja Aleksi Lepän, 22, jo neljättä kertaa peräkkäinen kaupungin parhaaksi urheilijaksi. — Valinta tuntuu hienolta, enkä pidä sitä itsestäänselvyytenä. Ehkä joidenkin mielestä voi olla vähän tylsää, että sama äijä palkitaan monta kertaa peräkkäin, Leppä sanoi. Leppä voitti viime vuonna kaksi henkilökohtaista SM-hopeaa ja viisi Suomen joukkuemestaruutta. Myös ennätykset kohenivat sekä ilmakiväärillä että pienoiskiväärillä. Jälkimmäisen asentokilpailussa (3 x 40 laukausta) uusi peruskilpailun ennätys on nyt 1 166, neljä pistettä parempi kuin edellinen ennätys. Leppä sai nimiinsä myös yhden Suomen ennätyksen. Hän ampui joulukuussa Turussa ilmakiväärin finaali-SE:n, kun 20 laukauksella tuli 206,6 pistettä. Tämä vuosi käynnistyi ilma-aseiden EM-kisojen suhteen samaan tapaan kuin viime vuosi, eli Leppä jäi kisoista. Ampumaurheiluliitto on vetänyt kisarajat tiukalle. — Ampujilta vaaditaan paljon, mikä on minusta ihan oikein. — Päätavoitteeni on päästä pienoiskiväärin EM-kilpailuihin. Siihen vaaditaan, että kolmen parhaan valintakilpailun keskiarvo on 1 167, Leppä kertoo. Eli pisteen kovempi kuin hänen uusi ennätyksensä. Lue koko uutinen:

