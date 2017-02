Uutinen

Kymen Sanomat: Tiina Salosesta piti tulla näyttelijä, mutta hänestä tulikin kulttuurin tuottaja Kotkan ohjelmapäällikkö Tiina Salonen viettää elämänsä kiireisintä talvea. Ensi kesänä järjestetään Kotkan kaikkien aikojen suurin tapahtuma. 12.—16. heinäkuuta Kantasatamassa on samanaikaisesti The Tall Ships Races ja Meripäivät. Lisäksi juhlitaan satavuotiasta Suomea. Salosen mukaan suurtapahtuman järjestäminen on oma lajinsa. Välillä hän mittaa 20 asteen pakkasessa tulevia tapahtumapaikkoja ja seuraavaksi hän on juhlavaatteet päällä edustamassa. — Sain ensikosketukseni Meripäiviin opiskeluaikanani 2000-luvun alussa, jolloin pääsin katuteatterifestivaalin tuottajaksi. Oli mageeta tajuta, mitä kaikkea ison festivaalin järjestämiseen liittyi. Salonen palasi Meripäivien pariin vuonna 2012 kolmen lapsen äitinä, nyt koko tapahtuman tuottajan roolissa. Tätä ennen hän teki projektiluontoisia töitä lastenkulttuurin parissa Kotkassa ja toimi Pyhtään kulttuurisihteerin viransijaisena. Nyt hän on työskennellyt Kotkan kulttuuritoimessa viisi vuotta. Meripäivien lisäksi hän tuottaa ja organisoi myös muita kaupungin tapahtumia. — Olen taustatekijä, joka mahdollistaa muiden esilläolon. Tilanne olisi voinut olla päinvastainen. Pitkään näytti siltä, että Salosesta tulisi esiintyjä. Ala-asteella hän oli ensimmäisenä pyrkimässä koulunäytelmiin. Kotona hänellä oli aina jokin esitys menossa. Lopulta isä vei 11-vuotiaan tyttärensä Karhulan työväennäyttämön nuorten ryhmään. — Olin mukana useissa lastennäytelmissä ja Kyminlinnan kesäteatterissakin. 15-vuotiaana Salonen jatkoi unelmiensa tavoittelemista. Hän muutti Tavastilasta Tampereelle ja aloitti opinnot ilmaisutaidon lukiossa. Lukiossa tapahtui käännekohta: Saloselle valkeni, ettei esiintyminen tule olemaan hänen ammattinsa, eikä hän ole edes kovin hyvä siinä. — Minulla ei ollut näyttelemiseen tarvittavaa kunnianhimoa. Mitä enemmän näin teatteriesityksiä, sitä voimakkaammin tajusin, etten itse osaa näytellä. Salonen ymmärsi tuolloin, että oikeasti hän halusi olla tuottaja, jonka avulla lahjakkaat ihmiset pääsevät tekemään taidetta. — Näin jälkikäteen ajateltuna minusta oli aina ollut siisteintä vain olla mukana. Minua kiinnostivat eniten yhdessä tekeminen ja tuotantokokonaisuus. Halusin oppia kaikesta kaiken. Lue Tiina Salosen haastattelu kokonaisuudessaan sunnuntain lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/05/Tiina%20Salosesta%20piti%20tulla%20n%C3%A4yttelij%C3%A4%2C%20mutta%20h%C3%A4nest%C3%A4%20tulikin%20kulttuurin%20tuottaja/2017321856628/4