Kymen Sanomat: Tervasaaren katujen nimissä mukana myös historiaa Haminan Tervasaaren alueelle rakennetaan tulevina vuosina katuja ja raitteja kaikkiaan noin kolmen kilometrin verran. Ne ovat saaneet nimensä alueen asemakaavan laatineelta Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjolalta. Hänen mukaansa katuja ja raitteja nimettäessä on pyritty huomioimaan alueen historiaa, mutta myös jo vakiintuneita paikannimiä on hyödynnetty. Pitkälle Haminan historiaan ulottuvat nimistä kolme eli Bruuninkatu, Kubbenkatu ja Oolanninpuistonraitti. Bruunit olivat Pohjolan mukaan 1700-luvulla Haminassa vaikuttanut merkittävä suku, joka tähän saakka on jäänyt vaille riittävää huomiointia. Myös toinen vaikuttaja Haminan historiassa saa oman katunsa. Pormestari Herman Kubbea kunnioitetaan 436 metrin Kubbenkadulla. — Herman Kubbea ei ehkä tunneta kovin hyvin Haminassa. Kubbehan oli vuonna 1653 perustetun Haminan tai silloisen Veckelax Nystadin ensimmäinen pormestari ja erittäin kyvykäs. Hän oli toimelias ja sai paljon hyvää aikaan kaupungin kasvulle, Pohjola toteaa. Tervasaarelta löytyvät tulevaisuudessa myös Tullimakasiininranta,Tervasaarenkatu, Venesatamanranta ja Lepikönranta.

