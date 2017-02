Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen hevosalan opiskelijat kilpailevat osaamisesta Harjussa Taitaja 2017 hevostenhoito-lajin semifinaali 9. helmikuuta tuo Harjun Oppimiskeskukseen 28 kilpailijaa hevosalan koulutusta järjestävistä oppilaitoksista ympäri Suomea näyttämään alan osaamistaan. Kilpailijoista kahdeksan parasta valikoituu ammattitaidon SM-kilpailujen finaaliin, joka järjestetään Helsingissä 15.–18. toukokuuta. Harjussa kilpailijat suorittavat tehtäviä, jotka kuuluvat alan ammattitaitovaatimuksiin. Tapahtuma toimii näyteikkunana ammatilliseen koulutukseen valtakunnallisesti ja on myös tilaisuus verkostoitua. Paikalla on tulevaisuuden huippuosaajia ja työnantajia. Kilpailu käydään Harjussa kello 9—15, jolloin tehtäviä suoritetaan tehtäväpisteissä: ratsutalli, vierastalli ja Nestori-maneesi. Palkintojenjakojuhla palkittaville järjestetään kello 16 Harjun Hovissa. Kilpailutapahtuma Harjussa on avoin yleisölle ja sinne on ilmainen sisäänpääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/05/Suomen%20hevosalan%20opiskelijat%20kilpailevat%20osaamisesta%20Harjussa/2017321850692/4