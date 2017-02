Uutinen

Kymen Sanomat: Satamassa ahtaajat paiskivat ylitöitä — ”Tuntuu, että tehdään ennätyksiä” Stevecon ahtaaja Markus Lippo on 24-vuotisen uransa aikana nähnyt taloudessa monia nousuja ja laskuja, mutta nyt tuntuu siltä, että voitaisiin tehdä ennätyksiä. Kotkassa konttipuolella on alkuvuodesta ollut kovaa kasvua, joka näkyy ahtaajan arjessa ylitöinä. — Tavaramäärät ovat nousseet. Töihin on pyydetty tilapäistä työvoimaa ja koko kalusto on käytössä, Lippo selittää samalla kun konttilukit hänen takanaan pyörivät laivojen vierellä karusellia. Lippo ajaa konttiterminaalissa työkoneita ja nosturia, sekä toimii puortimiehenä eli lastin laskijana. Stevecon kaikki viisi nosturia on tällä hetkellä käytössä. Lipon mukaan talviaikaan sääolosuhteet vaikuttavat siten, että työt pakkautuvat loppuviikkoon. Tavallisesti lauantaisin tehdään töitä kuudesta yhteentoista, mutta ruuhka-aikoina lauantaina voidaan jäädä ylitöihin. — On hyvä juttu, että on töitä hiljaisen ajan jälkeen. Stevecon toimitusjohtaja Henri Kuitunen kertoo, että Stevecolla perusvire on positiivinen. Hietasessa RoRo-liikenteessä tilanne on haastavampi. Kuitusen mukaan konttipuolella alkuvuoden ylitöiden taustalla ei ole henkilöstön vähyys, vaan ajoituksen onnistuminen. Ylitöiltä ei aina voida välttyä. Lue koko uutinen:

