Kymen Sanomat: Kuntoilijalla on valinnanvaraa Haminassa Kuntosaliharrastajilla on Haminassa asiakkaan markkinat. Kaupungilla on kolme omaa kuntosalia, lisäksi toiminnassa on useampia kaupallisia saleja. Uusin sali avaa ovensa 13. helmikuuta. Torin laidalle avattava Power Gym luottaa tuliterien laitteiden, uusien tilojen ja 24/7 -aukiolon vetovoimaan. Kyseessä on niin sanottu kylmäsali, jossa on paikalla henkilökuntaa kahdesti viikossa kolmen tunnin ajan. Samat yrittäjät pyörittävät myös Power Gym Ladya, entistä Huuma Ladya. Itäväylässä toimiva Kuntokeskus Syke on perinteinen kuntosali, joka on toiminut yli 20 vuotta. Kyseessä ei ole jäsensali, puntille pääsee kertamaksulla. Fitplanet Center panostaa palveluun ja joustavuuteen .Aukioloaikoina paikalla on henkilökuntaa. Jäsenet pääsevät sisälle myös muina aikoina, avaimena toimii sormenjälkitunniste. Jäseneksi ei ole kuitenkaan pakko liittyä, liikkumassa voi käydä myös päiväpassilla. Lisäksi tarjolla on kolme kaupungin omaa kuntosalia. Suurin sijaitsee Haminan liikuntahallilla. Linnoituksen uimahallin yhteydessä on toiminnallinen sali, joka sopii kuntoilun lisäksi kuntouttavaan harjoitteluun. Kolmas sijaitsee Ruissalon liikuntahallilla. Lue koko uutinen:

