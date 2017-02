Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka mukaan Aalto-kaupunkien verkostoon Aalto-kaupungeille on perustettu oma yhteistyöverkosto Alvar Aalto -säätiön ja Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Verkoston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Aalto-kaupunkien välillä ja kasvattaa Aalto-tietoutta sekä kotimaassa että ulkomailla. Ensimmäisessä vaiheessa mukana on yhteensä yksitoista suomalaista kaupunkia. Verkoston perustamisasiakirjan allekirjoittivat Jyväskylässä perjantaina Kotka, Alajärvi, Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Paimio, Pori, Rovaniemi ja Seinäjoki. Varkaus allekirjoittaa perustamisasiakirjan myöhemmin helmikuussa 2017. — Idea Aalto-kaupunkien verkostosta on ollut idullaan jo pidemmän aikaa. Kaupunkien väliselle yhteistyölle on selvä tilaus, kertoo Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh. Aalto-kaupunkien verkostoon voi liittyä suomalainen tai ulkomaalainen kaupunki tai kunta, jonka alueella on vähintään yksi Alvar Aallon toteutunut merkittävä suunnittelukohde. Kaiken kaikkiaan Aalto-kaupunkeja löytyy nelisenkymmentä ympäri maailman. Vapaamuotoinen verkosto mahdollistaa kaupungeille tiiviimmän Aaltoon liittyvän viestinnän, markkinoinnin, matkailun sekä näyttely- ja tapahtumatuotannon osalta. Tavoitteena on kasvattaa Aallon tunnettavuutta ja brändiä kotimaassa ja ulkomailla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/05/Kotka%20mukaan%20Aalto-kaupunkien%20verkostoon/2017321865091/4