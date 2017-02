Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomen poliisista muistutetaan talviautoilijoita: Nopeus olisi aina sovitettava keliin ja liikenteeseen sopivaksi Lumi ja jää kuuluvat Suomen talveen, mutta ne myös tekevät tienpinnat liukkaiksi ja aiheuttavat ongelmia talviliikenteessä. Talviset kelien vaihtelut näkyvät tieliikenteen onnettomuuksien määrässä, kertoo Liikenneturvan selvitys 2000-luvun talviajan liikenneonnettomuuksista. — Talvella teiden liukkaus saattaa aiheuttaa ongelmia joillekin, kesäisin taas nopeudet nousevat helpommin eli kummassakin tapauksessa tilanteeseen liittyy väärä tilannenopeus. Pääsääntöisesti ihmiset ajavat kuitenkin liikennesääntöjen mukaisesti ja muistavat säilyttää malttinsa liikenteessä, toteaa komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Varoitukset huonosta ajokelistä olisi syytä ottaa nykyistä vakavammin. — Nopeus olisi sovitettava aina keliin ja liikenteeseen sopivaksi, jotta ajoneuvo pystytään hallitsemaan ja tarpeen mukaan pysäyttämään, muistuttaa Tylli. Onnettomuustilastoissa näkyy kelissä tapahtuva äkillinen muutos tai erityisen huono talvikeli. — Näitä niin sanottuja onnettomuuksien piikkipäiviä riittää talvesta ja alueesta riippuen aina syyskuulta huhtikuulle. Keväällä takatalvi voi yllättää ihan samalla tavoin kuin ensiliukkaat syksyllä, ja aiheuttaa liikennekaaoksia, kuvailee Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen. Talvikeliin varustautumisessa olennaista on huolehtia siitä, että autossa on hyvät talvirenkaat aina ensiliukkaista viimeiseen takatalveen asti. — Viime syksynä suoritetussa rengasratsiassa tulokset olivat kohtalaisen hyviä eli siltä osin renkaat olivat hyvässä kunnossa. Totta kai liikenteeseen mahtuu myös poikkeuksia. Joidenkin autojen renkaat olivat niin huonossa kunnossa, että ne eivät olisi olleet sallitut edes kesäkelillä, toteaa Tylli. Suomessa henkilö- ja pakettiautoissa on käytettävä talvirenkaita joulukuusta helmikuuhun. Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta viikkoon jälkeen pääsiäisen. Käytännössä käyttöajan päättyminen voi siis vaihdella huhtikuun alusta sen loppuun. Laki sallii nastarenkaiden käyttämisen myös aina, kun keli sitä edellyttää. — Sopivan talvirenkaiden vaihtamisen ajankohdan valitsemiseksi tulisi määräysten jättää riittävästi liikkumavaraa, mutta samalla tulee huolehtia siitä, että vastuuttomaan riskinottoon renkaiden käytössä voidaan puuttua, Valtonen pohtii. Lue koko uutinen:

