Kymen Sanomat: Haminassa järjestetään kristillinen rauhantapahtuma, kaupunkiin odotetaan yli tuhatta nuorta ympäri Eurooppaa Haminassa järjestetään elokuussa nuorille suunnattu Taizé — Rauha kaikille -tapahtuma. Tarkoituksena on kutsua koolle nuoria ei puolilta Eurooppaa rauhan ja suvaitsevaisuuden hengessä. Järjestelyihin ryhdyttiin viime vuonna, kun turvapaikanhakijoiden ympärillä vellonut keskustelu sai ikäviä sävyjä. Vihapuheelle haluttiin vastavoima, syntyi idea kansainvälisestä rauhantapahtumasta. Mukaan pyydettiin myös muita kristillisiä tahoja. Lopputuloksena on seurakunnan järjestämä ekumeeninen tapahtuma. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Haminan ortodoksiseurakunta, Suomen Lähetysseura, vapaakirkko, helluntaiseurakunta sekä Haminan kaupunki. Haminaan odotetaan jopa 1300 nuorta Itämeren ympäristöstä ja muualta Euroopasta. 25.—27. elokuuta järjestettävä tapahtuma on suunnattu 15—36 -vuotiaille uskontokunnasta riippumatta. Yksi tapahtuman teemoista on vieraanvaraisuus. Sille onkin tarvetta, kun ryhdytään etsimään majoitusta yli tuhannelle nuorelle. Toiveena olisi, että lähiseudun asukkaat avaisivat kotinsa vieraille yhden viikonlopun ajaksi. Lue koko uutinen:

