Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanit varmisti jo pudotuspelipaikan — ”Nälkä kasvaa syödessä” Titaanit on voittanut kaarinalaisen HC Indiansin jääiekon Suomi-sarjan vierasottelussaan 6—2 (0—1, 1—1, 5—0). Kolme sarjapistettä pahimman pudotuspelikilpailijan kotikaukalosta merkitsee sitä, että kotkalaisen sarjatulokkaan paikka pudotuepeleissä on varma — jo neljä kierrosta ennen runkosarjan päättymistä. — Tämä on palkinto kovasta ja sitoutuneesta työnteosta, päävelmentaja Mika Piispanen kiitteli joukkuettaan. — Tiedän, että olemme yksi parhaiten harjoitelleista joukkueista tässä sarjassa. Se tuli tänäänkin näkyviin. Olimme kahden erän jälkeen häviöllä, mutta tiesimme, että hyvä fysiikka kääntää meille pelejä kolmannessa erässä. HCIK johti toisessa erässä jo 2—0, kunnes Santeri Kunttu aloitti takaa-ajon kavennusmaalilla ajassa 28.03. Aapo Lampinen tasoitti ylivoimalla heti kolmannen erän alussa ja Elmeri Kotro iski voittomaalin siirretyn rangaistuksen aikana reilut kuusi minuuttia ennen loppua. Joni Jokila (2) ja Joni Kallio vastasivat lopuista osumista. Titaanit nousi sarjassa seitsemänneksi ohi KooVeen, ja Porvoon Hunterskin on edellä enää kahden pisteen verran. Titaanit pelaa vielä Kiekkokoplaa ja Nokian Pyryä vastaan Kotkassa sekä D-Kiekkoa ja Riemua vastaan vieraissa. Piispanen myöntää, että kahdeksatta sijaa paremmat asemat ovat alkaneet kiinnostaa. — Nälkä kasvaa syödessä, ei sitä voi kieltää. Tuskin tässä sarjassa kukaan haluaa kohdata Ketterää heti pudotuspelien alkajaisiksi. Lue koko uutinen:

