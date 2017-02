Uutinen

Tesla: "Liettua tuntee tien sydämeemme" — striimaajat rakensivat autotehtaan pienoismallin Minecraftissa Liettua houkuttelee Teslan Gigafactorya sosiaalisessa mediassa. Liettuan Kruoniksen mainosvideolla striimaajat rakensivat amerikkalaisyhtiölle tehtaan pienoismallin Minecraftissa. Tempaus vaikuttaa osuneen maaliinsa, sillä Tesla jakoi videon omalla Twitter-tilillään. Teslan päivityksen saatesanat olivat "Liettua tuntee tien sydämeemme: Gigafactory 2-myyntipuhe Minecraftin avulla." Tehtaan mainosvideolla 40 striimaajan ja Minecraft-pelaajan joukko rakentaa virtuaalisen auto- ja akkutehtaan. Pienoismallissa on mukana paitsi tehdas, myös lähiympäristö ja paikallista infrastruktuuria. Videolla on mukana esimerkiksi Kruoniksen pumppuvoimalaitos, aurinkopaneeleita ja tuulivoimaloita. Myyntipuheessa korostetaan myös alueen liikenneyhteyksiä ja ympäristöystävällisyyttä. Minecraft on maailman tunnetuimpia tietokonepelejä. Sen eri versioita on myyty yli sata miljoonaa kappaletta. Ruotsalainen Minecraft on suoria pelilähetyksiä nettiin tuottavien striimaajien suosikkipelejä. Liettua kilpailee Teslan Gigafactory 2-tehtaasta muun muassa Suomen kanssa. Suomessa miljardi-investointia havittelee Kotka—Haminan seudun lisäksi Vaasa. Tehtaasta ollaan kiinnostuneita myös ainakin Alankomaissa, Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa. Eri lähteiden mukaan mahdollinen sijoituspaikka voisi olla myös Puola, Romania, Saksa, Tsekki tai Unkari.

