Uutinen

Kymen Sanomat: Terveysaseman käytännöt mietityttävät — ihmiset haluaisivat suoraan lääkärin vastaanotolle Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu yleensä sairaanhoitajan vastaanotolla. Asiakkaita tämä kismittää, koska he toivoisivat pääsevänsä suoraan lääkärin vastaanotolle. Suurimmalla osalla sairaanhoitajista ei ole reseptinkirjoitusoikeutta, joten käytäntö vaikuttaa joskus turhalta hyppyyttämiseltä. Toisaalta hoitaja voi välittää lääkärille ensiarvoisen tärkeää tietoa esimerkiksi tulehdusarvoista, mikä puolestaan nopeuttaa lääkärin työtä ja mahdollista hoidon aloittamista. Joissakin tapauksissa sairaanhoitaja voi arvioida hoidon tarpeen puhelimitse. Osa asiakkaista käyttää yksityisiä palveluita, koska yleislääkärille pääsee yleensä samana päivänä. Riitta Koskivirta on tullut sairaanhoitajan vastaanotolle. Hänellä on hyvin yleinen sairaus, joka vaatisi vuosittaista kontrollikäyntiä. Viime vuonna hän ei kuitenkaan päässyt kontrolliin lainkaan, vaikka kuinka yritti. — Tänne on hirveän vaikea saada aikaa, mutta sitten kun sellaisen saa, palvelu on ystävällistä ja asiantuntevaa. Kävisin kuitenkin yksityisellä lääkärillä jonne ajan saa nopeasti, jos se ei olisi niin kallista, eläkkeellä oleva Koskivirta kertoo. Sote-uudistuksen eräänä tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä. Suuri osa terveysaseman käyttäjistä pitää ongelmana juuri hoitoonpääsyn vaikeutta, mutta hoidon laatuun ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

