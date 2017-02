Uutinen

Kymen Sanomat: Sunilan tehdas teki viime vuonna historiallisen tuloksen Stora Enson Sunilan sellutehdas teki viime vuonna historiansa parhaimman tuotantotuloksen. Ensimmäistä kertaa Sunila tuotti sellua yli 370 000 tonnia. Taloudellisesti viime vuosi oli tehtaan historian toiseksi paras. Paras vuosi on edelleen 2010, jolloin sellun maailmanmarkkinahinta oli huipussaan. Sunila ei tuotantoennätyksestään huolimatta voi jäädä lepäilemään laakereille ja pelkän sellun varaan. Eikä se ole jäänytkään. Pari vuotta sitten alkanut ligniinin tuotanto on hyvässä vauhdissa. — Laitos toimii hyvin, vaikkakaan ei vielä täydellä kapasiteetilla. Ensimmäiset kaupalliset sopimukset on tehty ja seuraavista neuvotellaan, toteaa tehtaanjohtaja Olli-Pekka Reunanen. Reunanen uskoo, että Sunilan tehtaalla on hyvä tulevaisuus edessään. Tulevaisuus on nimenomaan erilaisissa biotuotteissa eli selluntuotannon sivutuotteissa. — Panostamme uusien tuotteiden kehittämiseen valtavasti. Eija Anttila Lue koko uutinen:

