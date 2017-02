Sirpa Paatero on tyytyväinen Rinteen valintaan puolueen puheenjohtajaksi

Kuva: Jussi lopperi

Kotkalainen kansanedustaja Sirpa Paatero valittiin tänään SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

— Onhan se hienoa, että minut valittiin puheenjohtajaksi. Se on tärkeä tehtävä. Puoluevaltuusto on elin, joka käyttää korkeinta valtaa puoluekokousten välillä.

Paaterolle Antti Rinteen valitseminen puolueen puheenjohtajaksi oli sekin mieluinen tapahtuma.

— Ja minusta oli hyvä, että valinta tapahtui jo ensimmäisellä kierroksella.

Paatero muistuttaa, että puolueen tulevaisuus ei ole yhden miehen harteilla.

— Viime aikoina puolueemme suosio on ollut nousujohteista, mutta aina on petrattavaa. Meidän kaikkien on tehtävä kovasti töitä ja seuraavaksi menemme kohti kuntavaaleja.