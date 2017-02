Uutinen

Kymen Sanomat: Nyt pelataan pudotuspelipaikoista — hurjavireinen PeKa kohtaa EBT:n Naisten Korisliiga alkaa kääntyä loppusuoralle. Peli-Karhuilla on toki jäljellä vielä kahdeksan ottelua, mutta jo tänään pelataan pudotuspelipaikan kannalta tärkeä peli.PeKa kohtaa Karhuvuoressa Espoo Basket Teamin, joka on päihittänyt PeKan kauden molemmissa aiemmissa kohtaamisissa. PeKa on kuudentena viimeisellä puolivälieräpaikalla, EBT kahdeksantena yhden voiton päässä.Joukkueet kohtasivat viimeksi joulukuun alussa Espoossa, ja EBT voitti 80—64. Sen jälkeen PeKa on kuitenkin ollut kuin uudesti syntynyt: seitsemästä ottelusta kuusi voittoa. Viimeksi kotkalaiset hakivat maukaan jatkoaikavoiton Forssasta keskiviikkona.— Hieno vierasvoitto keskiviikolta pitää nollata, ja keskittyä huolellisesti uuteen peliin, PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä sanoo.— Ottelutahti on ollut kova, joten paljon ei olla välipäivinä pystytty harjoittelemaan.PeKan kokoonpanosta puuttuvat loukkaantumisten vuoksi Lotta Richter ja Iida Ahvenainen.— Meidän pitää parantaa ottelun alkuja. Vaikka olemme pystyneet viime aikoina hienoihin voittoihin, on koneiden käynnistyminen peleissä ollut aika hidasta. Lisäksi sisäpelaajien puolustaminen pitää saada paremmaksi, Mäkelä sanoo.EBT:n kohdalla se tarkoittaa etenkin Tierra Hendersonin pysäyttämistä. Kesken kauden Espooseen tullut amerikkalainen on taitava ja monipuolinen yleispelaaja, jonka pistekeskiarvo 21,4 on sarjan kolmanneksi kovin.PeKan ja EBT:n korisliigaottelu alkaa Karhuvuoren urheilutalossa kello 15. Lue koko uutinen:

