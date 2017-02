Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa kuvattavassa lyhytelokuvassa perhe joutuu keskelle painajaista Kotkalainen Marko ”Beltzer” Pesonen on käsikirjoittanut elokuvan, jota kuvataan tänä viikonloppuna Kotkassa. — Elokuva kertoo perheestä, joka joutuu ihan ilman omaa syytään keskelle painajaista, kertoo Pesonen. Kysymyksessä on 8—10 minuuttia kestävä lyhytelokuva, jossa ohjaajana ja tuottajana toimii T2-tuotanto. — Tarkoituksenamme on tehdä tästä eräänlainen käyntikortti, joka auttaa meitä matkallamme kohti suurempaa tuotantoa, kertoo Pesonen. — Lyhytelokuvat ovat harvoin taloudellisesti kannattavia. Jos odottaisimme, että tekisimme jotakin kaupallisesti, emme tekisi mitään. Samalla pidämme yllä ammattitaitoamme, toteaa ohjaajana ja kuvaajana toimiva Tomi Salakari. Lue lisää aiheesta sunnuntain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

