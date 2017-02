Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaiselle Rurik Wasastjernalle Kouvolan tietoteospalkinto Kotkalaisen arkkitehdin Rurik Wasastjernan teos Kolme tehdasta — yksi kunta (2015) on voittanut Kouvolan tietoteospalkinnon. Palkinto julkistettiin lauantaina Kouvolan pääkirjastossa. Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintöä käsittelevä teos saa palkintoraadilta kiitosta muun muassa laadukkaasta ulkoasustaan ja selkeästä tekstistään. Kirjan ansiona pidetään myös sitä, että se saa paikalliset näkemään ja arvostamaan alueen rakennettua historiaa. Teoksen kartat houkuttavat lukijaa jalkautumaan Kuusankosken alueelle etsimään kirjassa esiteltyjä kohteita. Wasastjerna on kirjoittanut ja valokuvannut myös tietoteoksen Muutakin kuin rautatieristeys (2011), joka keskittyy Kouvolan keskustataajaman kaavoitus- ja rakennusperintöön. Hän on aiemmin saanut Kouvolan seudulle sijoittuvista teoksistaan Vuoden taidekirja - ja Vuoden museojulkaisu -palkinnot sekä Kaakkois-Suomen taidepalkinnon ja rakennus- ja ympäristötaidepalkinnon. Kouvolan tietoteospalkinnon tarkoituksena on lisätä alueen tietokirjallisuuden tunnettavuutta ja arvostusta. Palkinto jaetaan joka kolmas vuosi. Palkinnon arvo on 3 000 euroa. Wasastjerna tietää jo, mihin summan käyttää. — Minulla on vuosikymmeniä vanha haave: haluaisin kuvata maailmaa ylhäältä käsin. Ajattelin hankkia lentävän kuvauslaitteen ja kuvata sillä mikro- ja makromaiseman muotoja, joita ei maantasolta näe. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/04/Kotkalaiselle%20Rurik%20Wasastjernalle%20Kouvolan%20tietoteospalkinto/2017521868945/4