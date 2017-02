Uutinen

Kymen Sanomat: Koti-liite: Uusperhe remontoi ensimmäisen yhteisen kodin Kun uskaltaa sanoa asioita ääneen, alkavat haaveet toteutua, tietää Jani Luoma nyt, kun hänen ja Tiina Bolzin viisihenkinen uusperhe on viimein remontin jälkeen päässyt muuttamaan ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Kolme vuotta kului oikeaa taloa hakiessa, mutta kuukausien remonttiurakan jälkeen viisikko on oloonsa tyytyväinen. Omaa tilaa on rintamamiestalon kolmessa kerroksessa ja noin 120 asuinneliössä viimeinkin kaikille. — Parasta tässä kodissa on tuoksu: puuta, puhdasta sisäilmaa ja kinkkukiusausta, toteaa Jani Luoma. Perheen pojista Niilo Bolz, 12, arvostaa sitä, että musiikkia saa nyt soittaa aiempaa kovempaa, kun naapuri ei ole ihan seinän takana. — Ei omaa pönttöuuniakaan ihan joka pojan huoneessa ole, kehaisee puolestaan Luukas Luoma, 11. Lauri Luomalle, 14, on mieluisaa, että pojilla on jokaisella oma huone ja käytössään talon koko yläkerta, poikien valtakunta. Tiina Bolz odottaa puutarhaharrastajana jo innolla kevättä. — On mielenkiintoista nähdä, mitä puutarhasta nousee. Ainakin ruusuja siellä on sekä omena- ja luumupuita. Oma tontti on liki hehtaarin kokoinen, mutta nurmenleikkuu-urakka ei häntä säikäytä. — Se on ihanan rentouttavaa ja näkee heti työnsä jäljen. Muutenkin tykkään möyriä pihalla. Ekstraa täällä on myös pieni kasvihuone, kertoo Tiina ja suunnittelee ainakin kurkku- ja tomaattiviljelystä. Lue lisää lauantain Koti-liitteestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/04/Koti-liite%3A%20Uusperhe%20remontoi%20ensimm%C3%A4isen%20yhteisen%20kodin%20/2017521861323/4