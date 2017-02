Uutinen

Kymen Sanomat: Hyönteiset ovat tärkeitä Suomenlahden kosteikoissa Itäisen Suomenlahden kosteikkojen ja ruovikkolahtien tutkimuksessa ovat tänä vuonna pääteemana hyönteiset. Seurannassa on, mitä lajeja kosteikkojen kätköistä löytyy. Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Esa Korkeamäki kertoo, että erikoislaatuiset hyönteislajit ilmentävät olosuhteita ja toisaalta kosteikkojen haavoittuvuutta ihmisen toiminnan kannalta. Hyönteislajiston ohella tutkimuksissa keskitytään umpeenkasvuun, jotta jatkossa voidaan ehkäistä niiden luontoarvoja vaarantavia uhkia. Korkeamäen mukaan näihin uhkiin kuuluvat esimerkiksi rantarakentaminen sekä rehevöitymisen ja maanpinnan kohoamisen aiheuttama umpeenkasvu. Kymenlaakson rannikolla merkittäviä kosteikkoja ovat Vilkkiläntura Virolahdella, Haminan Lupinlahti ja Kirkkojärvi sekä Salminlahti, joka levittäytyy Haminan ja Kotkan rajan molemmin puolin. Korkeamäen mukaan näistä on eniten kasvanut umpeen Kirkkojärvi. Siitä huolimatta, että siellä on tehty pysyviäkin hoitotoimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. — Kirkkojärvelle on tullut lisää pajukkoa ja puustoa. Siellä tilannetta auttaisi kunnon raivaus, jolla järviruokoa ja pusikkoa saataisiin pois. Se on havaittu, että aiemmin tehdyt avovesiväylät eivät riitä. Pohjoispuolen hoitoniityn osalta tilanne on myös huonontunut. Avoimempaa ympäristöä pitäisi laajentaa, jotta lintulajisto ei vähentyisi, sanoo Korkeamäki. Rannikon kolmella muulla kosteikkolahdella tilanne on parempi. Hoitotoimenpiteet ovat lisänneet avoimuutta Salminlahdella, mikä näkyy vesilintujen määrässä. Kun esimerkiksi rantojen järviruokoa niitetään pois, uskaltavat vesilinnut laskeutua, kun niiden ei tarvitse pelätä ruovikossa piileskeleviä petoeläimiä. Lue koko uutinen:

