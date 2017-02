Eteläkymenlaaksolaiset nuoret yrittäjät Helsingin finaalikilpailuihin

Kotkassa järjestettiin 2. helmikuuta Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) Uskalla Yrittää -semifinaali perusasteen ja 2. asteen opiskelijoille.

Päivä alkoi yritysesittelyillä Ekamin Kotekon kampuksella ja iltapäivällä messuständit valtasivat kauppakeskus Pasaatin.

Nuori Yrittäjyys ry:n Uskalla Yrittää -finaalikilpailu järjestetään Helsingissä 19.-20. huhtikuuta. Suomen mestaruudesta lähtevät kilpailemaan sinne perusasteelta The Ice Cream Company NY Vehkalahden koululta, Dan’s Magic NY Kotka Svenska Samskolasta ja Ponikerho NY Vehkalahden koululta.

Toiselta asteelta finaaliin pääsivät Kymtec NY Karhulan lukiosta, E & J Design NY Ekamista Haminasta, Kaunottaret ja Kulkurit NY Iitin lukiosta sekä Queens NY Saimaan ammattiopisto Samposta.

Perusasteen voittajat

Paras yritysesittely: Ponikerho NY, Vehkalahden koulu

Paras messupiste: Flos NY, Vehkalahden koulu

Paras liikeidea: The Ice Cream Company NY, Vehkalahden koulu

Paras myyjä: Dan’s Magic, Kotka Svenska Samskola

Paras NY-yritys: The Ice Cream Company NY, Vehkahden koulu

Perustelut parhaan yrityksen valintaan: Yritys suuntautuu tähän päivään ja tulevaisuuteen ( Suomi 100 –tuote). Tuote on omaperäinen, jolla on tulevaisuus. Ote on ammattimainen ja säädökset on huomioitu hyvin. Työnteko suoritetaan kouluajan ulkopuolella, joka osoittaa paneutumista asiaan.

2. asteen voittajat

Paras yritysesittely: Rakennus Mannoja NY, Ekami, Haminan toimipiste

Paras messupiste: Kaunottaret ja Kulkurit NY, Iitin lukio

Paras liikeidea: E & J Design NY, Ekami, Haminan toimipiste

Paras myyjä: Juho Riihelä / Kymen Pihapalvelu NY, Karhulan lukio

Paras NY-yritys: Kymtec NY, Karhulan lukio

Perustelut parhaan yrityksen valintaan: Yritys on kehityskelpoinen, sillä on potentiaalia toimia menestyksekkäästi. Yrittäjyys on aitoa. Katse on tulevaisuudessa, kouluttaudutaan yrittäjän tarpeisiin. Yrityksellä on esittää referenssejä.

Yleisön suosikki oli Dan’s Magic NY.