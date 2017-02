Uutinen

Kymen Sanomat: Cup jatkuu talvisella Arto Tolsa -areenalla — KTP:n testibrassi pelikelpoinen GrIFK-ottelussa Jalkapallon Suomen cup jatkuu KTP:n osalta tänään kotiottelulla Ykkösen Grankulla IFK:ta vastaan. Eilen varmistui, että KTP:n testipelaaja Lucas Dos Santos Oliveira on pelikelpoinen ottelussa.25-vuotias brasilialainen pystyy pelaamaan kymppipaikalla ja hyökkäyksessä laidalla ja keskellä. Hän on pelannut Suomessa edelliset neljä kautta. Viime kaudella Dos Santos Oliveira esiintyi 17 Ykkösen ottelussa tammisaarelaisen EIF:n paidassa ilman maalimerkintöjä.Kaudella 2015 hän oli Hongan kirjoilla, mutta esiintyi edustusjoukkueessa vain seitsemässä ottelussa.Vuodet 2013 ja 2014 Lucas pelasi karjaalaisjoukkue BK-46:n riveissä Kakkosta. Ensimmäisellä kaudella syntyi 13 ja toisella kahdeksan maalia.KTP—GrIFK-ottelu pelataan Arto Tolsa -areenalla kello 15. Vain pääkatsomo on käytössä. Lue koko uutinen:

