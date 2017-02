Uutinen

Kymen Sanomat: 15 pistettä vajaassa neljässä minuutissa — Lassiterin hurja heittoshow toi PeKalle arvokkaan voiton Kolme jaksoa täysin tasaista koripalloa — ja sitten pam! Peli-Karhujen Amanda Lassiter ratkaisi naisten korisliigan tärkeän kamppailun Espoo Basket Teamia vastaan hurjalla vajaan neljän minuutin ilotulituksella. Lassiter paukutti kolmessa minuutissa ja 50 sekunnissa 15 pistettä (kolme kolmosta ja kolme kakkosta) ja muutti kihelmöivän tilanteen 42—41 tavoittamattomaksi 20 pisteen karkumatkaksi 61—41. PeKa voitti lopulta 74—51 (25—28), nousi sarjassa viidenneksi, ja karisti EBT:n jo neljän pisteen päähän taistelussa viimeisistä pudotuspelipaikoista. — En ole heittänyt viime otteluissa kovin hyvin. Rukoilin ennen peliä onnistumista, ja kun alkoi upota, pelikaverit työnsivät minulle palloja, Lassiter sanoi. — Meillä on hyvin epäitsekäs joukkue. Se, jonka käsi on kuumana, saa kyllä heittää. Lassiter heitti kaikkiaan 30 pistettä. Niistä 21 syntyi kolmen pisteen heitoilla. Muista pekalaisista vain Roosa Lehtoranta (13) ylsi yli 10 pisteen. PeKa on voittanut kahdeksasta viime ottelustaan seitsemän ja on tätä menoa kirkkaasti matkalla pudotuspeleihin. Seitsemästä jäljellä olevasta runkosarjapelistä kotkalaiset tosin pelaavat viisi vieraskentillä. Lue koko uutinen:

