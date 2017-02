Uutinen

Kymen Sanomat: Usko Jumalniemeen on vahva Anttilakeskuksena tunnetun Jumalniemen kauppakeskuksen korjaustyöt ovat loppusuoralla. Myös Sukarin suunnitelmat ovat toteutumassa. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistaman kauppakeskuksen saneeraus valmistuu kevään aikana. Varman asiakkuuspäällikkö Tytti Juhokas on toiveikas sen suhteen, että vielä ennen kesää Anttilan tiloihin avautuu uusi, vetovoimainen myymälä. Muidenkin vielä vapaana olevien tilojen vuokraneuvottelut ovat käynnissä, hän kertoo. — Uskomme alueeseen kaupallisena kohteena ja siksi olemme tehneet nämä investoinnit, toteaa Juhokas. Kiinteistöjohtaja Pekka Sukari vahvistaa, että Sukari Konserni aloittaa rakennustyöt Jumalniemessä vuonna 2017. Ahlströmintien ja Uittoväylän risteyksessä olevalle tontille nousee noin kymmenen tuhannen neliömetrin kauppakeskus, johon on jo tulijoita. — Meillä on olemassa olevia sopimuksia merkittävien toimijoiden kanssa, mutta nimiä en vielä voi tässä vaiheessa paljastaa, Sukari sanoo. Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannosen mukaan koko Jumalniemen alueen viihtyisyyttä on edelleen tarkoitus parantaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/03/Usko%20Jumalniemeen%20on%20vahva/2017321861570/4