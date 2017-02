Uutinen

Kymen Sanomat: Titaanien Salovaara viikoiksi sivuun Suomi-sarjan Titaanit joutuu muokkaamaan hyökkäysosastoaan ennen viikonlopun kahta ottelua. Keskushyökkääjä Tomi Salovaara loukkaantui harjoituksissa, ja edessä on Titaanien tiedotteen mukaan useamman viikon mittainen sairausloma. Hän ei pelaa ainakaan runkosarjassa, joka päättyy 19. helmikuuta. — Harmittaa todella paljon, sillä Tomin johtama vitja (laidoilla Joni Jokila ja Tino Hovi) on ollut todella hyvässä tikissä jo pidemmän aikaa, kommentoi Titaanien päävalmentaja Mika Piispanen. Titaanit menettää myös Reko Riihisen (4 ottelua, 2+1), joka palaa lainapestiltään Imatran Ketterään. Sen sijaan muutaman viikon sivussa ollut hyökkääjä Ville Myyryläinen on taas pelikunnossa. Titaanit kohtaa lauantaina vieraissa HCIK:n ja sunnuntaina Kotkassa Kiekkokoplan. Lue koko uutinen:

