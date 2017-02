Uutinen

Kymen Sanomat: Suuri Tuntematon julkaisee uuden levyn kohun saattelemana — yhtye itse keskittyy rockin soittamiseen Kotkalainen Suuri Tuntematon -yhtye nousi pari viikkoa sitten lehtiotsikoihin. Kohun herätti bändin uudella levyllä oleva kappale, jossa lauletaan muun muassa punahuorasta, veripelloista ja joukkohaudasta. Siellä missä kuljimme kerran -kappale kertoo tarinan valkoisten puolella olevasta miehestä, jolla on suhde punaisten puolella taistelevaan naiseen. Tekstin on kirjoittanut yhteen solisti, perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola, jolle kohu tuli yllätyksenä. — Kappale on tehty vilpittömällä mielellä. Se ei ole tarkoitettu kannanotoksi tai provokaatioksi. Historia ja yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat minua. Missään tapauksessa tämä ei ole poliittinen manifesti, Eerola sanoo. Kitaristi Ilari van der Steen korostaa, että Suuri Tuntematon ei ole perussuomalaisten äänitorvi. — Emme ole poliittinen yhtye. Olemme rockbändi. Metakan aiheuttanut kappale on mukana yhtyeen toisella pitkäsoitolla Mustavalkoinen albumi, joka ilmestyy perjantaina 10. helmikuuta. Van der Steen luonnehtii uutta albumia edeltäjäänsä laadukkaammaksi ja monipuolisemmaksi. — Yhtye on kasvanut kolmessa vuodessa. Viime syksynä julkaistu Röyhkeä-single kuvaa hyvin koko levyä: mukana on hitaita osioita, vähän progea ja välillä vähän hevimpää, biisit säveltänyt van der Steen sanoo. Bändin toinen Eerola, basisti Lauri Eerola kertoo, että äänite eroaa aiemmasta jo kappaleiden pituudella. Edellisellä levyllä oli vain yksi yli neljäminuuttinen kappale. Nyt mukana on vain yksi biisi, joka kestää alle neljä minuuttia. — Rahalla saa nyt enemmän, hän vitsailee. Mustavalkoinen albumi -levyn julkaisukeikka on Sam’s Pubissa Karhulassa lauantaina 11. helmikuuta klo 22. Lue koko uutinen:

