Kymen Sanomat: Starboxin bloggaajilta kotimaisia ja ulkomaisia ruokavinkkejä viikonloppuun: runebergintortut, ihanat lampaanpotkat ja Italian melanzane Starboxin bloggaajilta löytyy jälleen monipuolisia ja kekseliäitä reseptejä viikonloppukokkailuun. Niittykukkia-blogin Anna K:lta löytyy ajankohtainen runebergintorttujen ohje. Anna K ei ole karvasmantelin, punssin tai rommin ystävä, joten ohjeessa on käytetty kostutukseen appelsiinista puristettua mehua. Sanja Alisicin Sokerivaltakunnan kuulumisissa neuvotaan, kuinka koko lampaan voi käyttää hyödyntää. Alisic antaa hyvän ja helpon bosnialaisperäisen reseptin, jolla lampaan potkat loihditaan herkulliseksi ateriaksi. Lampaanpotkat juureksissa -ohje löytyy blogitekstin loppupuolelta. Kasvisruoka, joka saa paatuneimmankin lihasyöjän myhäilemään onnellisena, on parmigiana di melanzane. Tämän munakoiso-tomaattivuoan ohjeen kertoo Kakkupuoti Hurmaava -blogin Mari. Sopii vaikka lauantai-illan ruuaksi. Lisää reseptejä löydät Starboxin ruoka ja juoma -osiosta. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

