Uutinen

Kymen Sanomat: Puhelin ja netti avuksi lainojen palautuksessa Myöhästymismaksujen kertymisen välttämiseksi kirjaston asiakkaille on jo vuosien ajan tarjottu useita keinoja helpottamaan lainojen uusimista ja palauttamista. — Tarjolla on myös tekstiviestinä tai sähköpostilla tuleva maksuton ennakkomuistutus eräpäivän lähestymisestä, toteaa Kotkan kaupungin kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiainen. Jos lainoista ei ole varauksia, asiakkaat voivat uusia lainojaan maksimissaan viisi kertaa peräkkäin verkossa. — Kyyti.fi verkkopalvelun kautta lainansa voi käydä uusimassa 24/7, jos käytössä on kirjastokorttiin liitetty tunnusluku. Asiakas saa tunnusluvun kirjastosta henkilöllisyytensä todistamalla, muistuttaa Haminan kaupungin kirjastopalveluiden esimies Aino Satama. Lainat voi palauttaa muihinkin Kyyti-kirjastojen pisteisiin tai palautusluukusta, jonka kautta palautukset rekisteröidään seuraavana aukiolopäivänä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/03/Puhelin%20ja%20netti%20avuksi%20lainojen%20palautuksessa/2017321859799/4