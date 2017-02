Uutinen

Kymen Sanomat: Pienellä viisikolla kulkee — ”Scottin panos on parantunut ottelu ottelulta” KTP-Basketin päävalmentaja Ray Ailus äityi kehumaan uuden takamiehen Antwan Scottin pelaamista perjantaina Lapualla. Vielä edellisessä kotiottelussa Pyrintöä vastaan KTP-koutsi vaikutti kaikkea muuta kuin tyytyväiseltä tulokkaan panokseen.— Scottin panos on parantunut ottelu ottelulta. Hän on todellinen pisteuhka takakentällä, mikä antaa meidän peliimme erilaisia mahdollisuuksia. Tämän lisäksi hän on vaarallinen pelintekijä, Ailus kehui Lapualla.Hollannin liigassa alkukauden loistanut Scott heitti 20 pistettä, kun KTP kaatoi Kobrat kuumien vaiheiden jälkeen 90—81. Villematti Kopio ratkaisi ottelun vapaaheittoviivalta, kun Kobrien Dom Morris ja Jamal Jones ottivat peräkkäin tahallisen ja teknillisen virheen puolitoista minuuttia ennen loppua. Vähän aikaisemmin Kobrien Damon Williams oli marssinut kiukkua puhisten kentältä viidennen virheensä jälkeen.— Tuomarit menettivät otteensa, mutta me jatkoimme pelaamista niin kuin siihenkin asti, Ailus totesi. Lue koko uutinen:

